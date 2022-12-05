Kadın muhtarlar Aydın'da buluştu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Türkiye'nin farklı illerinden kadın muhtarlar, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Kadın muhtarlar Aydın buluşması" etkinliğinde bir araya geldi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kadın muhtarları Aydın'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in Aydın'dan seçildiğini hatırlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Aydın'ın 17 ilçesinin 5'inde kadın kaymakamımız var. Bu rakam Türkiye ortalamasının oldukça üstünde. Temennimiz bunların sayılarının artması. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir toplumun temel taşı kadınlar. Varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığın, üretkenliğin, duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesinde temel roller üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ise dün Gül Esin'in Nazilli'de bulunan kabrini ziyaret ettiklerini belirtti.

Dernek olarak çalışmalarının ivme kazanacağı bir döneme girdiklerini ifade eden Erenoğlu, daha çok kadın muhtar görmeyi istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran, "19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda muhtarlık teşkilatının kurulması ve gelişimi", Dr. Öğretim Üyesi Ayten Can ise "Siyasette kadın ve kadın muhtarlar" konulu sunum yaptı.

Programa Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, AK Parti MKYK Üyesi Seda Sarıbaş, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, kadın kaymakamlar, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.