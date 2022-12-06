Germencik'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Polis ekibi, Sanayi Sitesi'nde şüphe üzerine elinde çuval bulunan N.T'yi (24) durdurdu. Çuvalda yapılan aramada otomobil teybi, hoparlör, kol saati ve otomobil farı ele geçirildi.

N.T. gözaltına alındı.



Yapılan çalışmada eşyaların Y.D'ye ait 09 AHU 274 plakalı otomobilden çalındığı belirlendi.





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