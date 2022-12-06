Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin yoldan çıkıp bayıra devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 09 AY 559 plakalı otomobil, Dağeymiri Mahallesi'nde yoldan çıkıp bayıra devrildi.

Yuvarlanan otomobil, bayırdaki bir zeytin ağacına çarparak durdu.

Haber verilmesiyle bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yaralı olarak kurtarılan Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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