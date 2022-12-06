Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da, suç örgütü kurarak silahlı yağma, iş yeri kurşunlama ve tehdit iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kuşadası Adliyesine sevk edilen şüphelilerden aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen A.E'nin de olduğu 6 kişi tutuklandı. Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kuşadası ilçesinde dün düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmış, aramalarda 2 tabanca, 110 mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 960 avro ele geçirilmişti.

Şüphelilerin, kentte "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı yağma", "iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" gibi suçlar işlediği öne sürülmüştü.



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