Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'da, suç örgütü kurarak silahlı yağma, iş yeri kurşunlama ve tehdit iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kuşadası Adliyesine sevk edilen şüphelilerden aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen A.E'nin de olduğu 6 kişi tutuklandı. Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kuşadası ilçesinde dün düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmış, aramalarda 2 tabanca, 110 mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 960 avro ele geçirilmişti.
Şüphelilerin, kentte "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı yağma", "iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" gibi suçlar işlediği öne sürülmüştü.