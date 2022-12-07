Kuşadası polisinin yeni deniz aracı, devriye görevine başladı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polise tahsis edilen yeni deniz aracının devriye görevine başladığı bildirildi.



Kuşadası Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada suç ve suçlularla daha etkin ve kararlı mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Deniz Büro Amirliğince kullanılmak üzere bir deniz aracının tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Antalya'da imalatı bitmiş olan 12 metre uzunluğundaki iki adet 450 beygir gücünde motoru bulunan ve su jetiyle hareket kabiliyetine sahip 'şehit başkomiser Yaşar Aykaç' ismi verilen deniz aracı göreve başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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