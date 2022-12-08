Öğrenciler Yörük Ali Efe Evi Müzesi'ni gezdi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Yenipazar'da bulunan Yörük Ali Efe Evi Müzesi'ni gezdi.

Köşk İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, "Köşklü gençler kültürünü ve tarihini tanıyor" projesi kapsamında, Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik gezi programı düzenledi.

Program kapsamında Yenipazar ilçesindeki Yörük Ali Efe Evi Müzesi'ni gezen öğrencilere müze hakkında bilgi verildi.



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