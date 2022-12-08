Aydın'da hafriyat sahasında kamyonun çarptığı kişi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafriyat sahasında çalışma yapan kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Soğucak Mahallesi'nde İsmail Eryılmaz'ın (49) kullandığı 09 BK 923 plakalı kamyon, hafriyat alanında döküm yaptıktan sonra manevra yaptığı sırada Nurettin Kocakaya'ya (59) çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocakaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.