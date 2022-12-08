Yenipazar'da "En iyi narkotik polisi anne" projesi anlatıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Donduran İlkokulu konferans salonunda yapılan toplantıda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında kadınları bilgilendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar da konuşmasında, "Ben de bir anneyim, iki çocuğum var, bu hassasiyetin farkındayım, sizlerin de hassas olmasını diliyorum." dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Mustafa Özarslan da programa katıldı.





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