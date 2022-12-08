Didim açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​

​​​​​​​Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.