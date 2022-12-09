Germencik'te arama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Germencik ilçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde asayiş uygulaması yaptı.

175 kişi ve 80 araç üzerinde yapılan sorgulamada kuralları ihlal ettiği belirlenen 6 araç ve sürücüye 4 bin 661 lira idari para cezası uygulandı. Hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından haklarında arama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

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