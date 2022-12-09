Aydınlı polis çift, suçlulara karşı omuz omuza mücadele veriyor

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AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın'da motosikletli yunus biriminde görevli evli çift, hayatın her alanında olduğu gibi müdahale ettikleri olaylarda da birbirlerine güç veriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Müşerref (28) ve Fethi (28) Yazgılı, gittikleri olaylarda ve yol uygulamalarında birlikte görev alıyor.

Aynı birimdeyken tanışıp evlenen Yazgılı çifti, farklı motosikletlerde çalışsalar da karşılaştıkları birçok olayda ortak çalışma yürütüyor.

Diğer meslektaşları gibi suçlulara göz açtırmamak için çalışan çift, zaman zaman kaçan şüphelileri motosikletle takip edip yakalıyor.

Müşerref Yazgılı, AA muhabirine, babasının ve ağabeyinin de polis olduğunu, onlardan etkilenerek bu mesleği seçtiğini, 2 yıldır motosikletli yunus timinde görev aldığını, eşiyle birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi.

- "Evle işi karıştırmayı çok sevmiyoruz"

Gurur verici bir mesleğe sahip olduğunu vurgulayan Yazgılı, şunları kaydetti:

"Eşimle ayrı motorlarda çalıştığımız için her zaman yan yana olma şansımız olmuyor. Fakat bazen bayan ekibe ihtiyaç olduğunda karşılaşıyoruz. Karşılaştığımızda eş olduğumuzu unutuyoruz. Orada daha profesyonel ekip arkadaşı olarak birbirimize yardımcı oluyoruz. Eve geldiğimizde illaki işle ilgili konuştuğumuz zamanlar oluyor. Ama evle işi karıştırmayı çok sevmiyoruz. Dışarıda uygulama yaptığımızda bazen beraber oluyoruz. Kimlik sorguluyoruz. Vatandaşın kimliğini eşime uzattığımda ona 'şefim' diye sesleniyorum. O da aynı şekilde bana 'şef aracı kontrol ettin mi?' diye soruyor. Güzel oluyor, o dengeyi sağladığımı düşünüyorum. Omuz omuza çalışmak gerçekten güzel ve güçlü hissettiriyor."

Motosiklet kullanmaktan keyif aldığını vurgulayan Yazgılı, "Fiziksel olarak baktığımızda kadınlar için güç görünebiliyor fakat bunun eğitimlerini sağlam bir şekilde aldığımız için zorlanmıyoruz. Motosikleti bir kez kullandığında vazgeçemiyorsun o bir tutku ve özgürlüktür." dedi.

- "Üniformayı giydiğimizde mesai arkadaşıyız"

Fethi Yazgılı da 3 yıldır yunus timinde çalıştığını belirterek, eşiyle mesaiye başladıklarında profesyonel davrandıklarını dile getirdi.

Zorluklara birlikte göğüs gerdiklerine dikkati çeken Yazgılı, "Üniformayı giydiğimizde mesai arkadaşıyız, üniformayı çıkardığımızda eşiz. Üniforma varken öncelik mesai arkadaşlığı oluyor. Polislik zaten gurur verici bir meslek bir de aynı yerde aynı olaylara müdahale ediyor olmamız daha mutlu ediyor." diye konuştu.

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