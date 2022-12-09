Köşk'te park halindeyken yanan minibüste hasar oluştu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde park halindeki minibüste yangın çıktı.

Kızılcaköy Mahallesi'nde Osman Ateş'e ait 20 AAN 131 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

Minibüs kullanılamaz hale geldi.









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