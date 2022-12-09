Aydın'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki motosikletleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Hamitabat Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, park halindeki iki motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.
Şikayet üzerine polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Vatandaşların çektiği görüntüleri ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan Y.D.(26) ve M.A'yı (23) tespit etti.
Gözaltına alınan Y.D. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.