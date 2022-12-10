Aydın'da beyzbol sopasıyla darbedilen kişi ağır yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde iki esnaf arasında çıkan kavgada beyzbol sopasıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Başçayır Mahallesi'nde esnaflık yapan K.Ç (51) ile H.M (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda K.Ç'nin beyzbol sopasıyla saldırdığı H.M, başına aldığı darbelerle yaralandı.

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan K.Ç, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



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