Nazilli'de portakal hasadına başlandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın narenciye üretim bölgelerinden Nazilli'nin Hamzallı Mahallesi'nde portakal hasadı başladı.

Portakal üreticisi Hüseyin Önal, mahallede 4 bin dekar alanda narenciye üretimi yapıldığını ve Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilen portakalda rekoltenin geçen seneye oranla daha düşük olduğunu söyledi.

İşçilerin yevmiyesinin 300 lira olduğunu hatırlatan Önal, "Ağaçlar boş, girdi maliyetleri çok yüksek. En ucuz gübre bugün 400 lira. Çalışıyoruz, çabalıyoruz ama maalesef memnun değiliz. Bu şartlar altında para kazanmamız çok zor." dedi.

Portakalın dalında ortalama 3,5 liradan alıcı bulduğunu aktaran Önal, girdi maliyetlerini çıkardıklarında kiloda 50 kuruş kazandıklarına dikkat çekti.

Önal, havaların soğumasıyla bu fiyatların artacağını tahmin ettiğini, sübvansiyonun uygulamasını beklediklerini kaydetti.

İşçi Nazan Battal da İzmir'in Kiraz ilçesinden Hamzallı Mahallesi'ne çalışmaya geldiğini, işin kolay olmadığını ve her an ağaçtan düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.





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