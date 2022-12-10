Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Donduran Mahallesi'nde zeytin işçilerini taşıyan Muzaffer Gündoğdu'nun kullandığı 09 RC 680 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Sürücünün eşi Hatice Gündoğdu (66) hayatını kaybetti.

Yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

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