Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ve Çine ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda K.T. (29 ), M.P. (24 ), Y.Y. (33), K.T. (23) ve E.G'yi (25) yakaladı.
Yapılan aramada metafetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve tabanca ele geçirildi.
Çine ilçesindeki operasyonda da A.T.Ö. (37), M.D. (28) ve A.C.Ö. (25) gözaltına alındı.
Uyuşturucu kullandıkları belirlenen şüphelilerin işlemi sürüyor.