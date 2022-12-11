Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başçan, Emine Arıcı (Özlem Güven, Selin Adalı, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci)

Sarıyer Belediyespor: Drewniok, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Kongyot, Chatchu-on, Su Zent (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Aleyna Vence)

Setler: 22-25, 25-23, 21-25, 25-23, 14-16

Süre: 142 dakika (33, 30, 28, 28, 23)





AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.





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