Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başçan, Emine Arıcı (Özlem Güven, Selin Adalı, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci)
Sarıyer Belediyespor: Drewniok, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Kongyot, Chatchu-on, Su Zent (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Aleyna Vence)
Setler: 22-25, 25-23, 21-25, 25-23, 14-16
Süre: 142 dakika (33, 30, 28, 28, 23)
AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.