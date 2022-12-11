Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uzundere Mahallesinde Nuri Çakmakoğlu'nun kullandığı 09 AE 727 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.



Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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