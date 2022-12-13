Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 59,41, en yüksek 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru incir 59,41 80,00 Naturel ham zeytinyağı 69,00 75,00 Siyah salamura zeytin 23,45 32,63

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