Aydın'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobil, bir çekici ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Aydın-İzmir kara yolunun Alangüllü Mahallesi'nden geçen bölümünde Mehmet Kiriş'in kullandığı 09 PL 603 plakalı otomobil, Coşkun Canbaz yönetimindeki 56 AAF 392 plakalı çekiciyle çarpıştı. Kazaya bir otomobil ile bir kamyonet de karıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet Kiriş ile yanındaki Doğan Karadağ yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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