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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA

Aydın'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobil, bir çekici ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Aydın-İzmir kara yolunun Alangüllü Mahallesi'nden geçen bölümünde Mehmet Kiriş'in kullandığı 09 PL 603 plakalı otomobil, Coşkun Canbaz yönetimindeki 56 AAF 392 plakalı çekiciyle çarpıştı. Kazaya bir otomobil ile bir kamyonet de karıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet Kiriş ile yanındaki Doğan Karadağ yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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