Söke'de polisler kan bağışladı

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AYDIN (AA) - Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Kızılaya kan bağışında bulundu.



Polisler, İlçe Emniyet Müdürlüğünün organizasyonuyla, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kızılay Kan Bağış Aracı'na giderek kan verdi.



İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp kan bağışında bulunan polislere teşekkür etti.

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