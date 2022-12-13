AK Parti'li Arı'dan Özlem Çerçioğlu'na "Levent Göktaş" sorusu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Arı, Necip Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarından Emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'ın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun avukatlığını yapıp yapmadığına dair açıklama beklediklerini bildirdi.

Mustafa Arı, bugün gerçekleşen Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı 1. Toplantısı sonrası belediye binası önünde basın mensuplarına, toplantıda gündem dışı söz talebinin Çerçioğlu tarafından reddedildiğini, bunun üzerine açıklama yapma kararı aldığını kaydetti.

Bir yerel gazetede, Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarından Mustafa Levent Göktaş'ın Çerçioğlu'nu avukatı olduğu yönünde haberin yer aldığını belirten Arı, şunları söyledi:

"Mustafa Levent Göktaş, Özlem Çerçioğlu'nun ne zamandan beri avukatlığını yapmaktadır? Yargılandığı herhangi bir davada Aydın Adliyesinde ya da başka bir adliyede yargılanmakta olduğu herhangi bir davada sayın Çerçioğlu'nu temsilen ona vekaleten duruşmaya katılıp savunma yapmış mıdır? Aydın Barosunda 1500'ün üzerinde seçkin avukatımız görev yapmaktadır. Bu baroda yüzlerce seçkin, nitelikli, başarılı avukat varken şahsi kişisel vekaletini vermek üzere Ankara Barosundaki bir avukatı tercih etmesinin altında özel bir sebep var mıdır? Bu konu bizim tarafımızdan merak edilmektedir ve açıklanmasını bekliyoruz."

Mustafa Arı, "Göktaş'a ait şirket, Aydın Büyükşehir Belediyesinden ihale almış mıdır?", "Bu ihalelerin sözleşme bedelleri nedir?" şeklindeki sorularına da yanıt beklediğini sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.