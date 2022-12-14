Aydın'da iki firari hükümlü yakalandı

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​​​​​​​​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ve Didim ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan aranan M.B’nin (26) Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler M.B’yi yakaladı. Yapılan incelemede M.B’nin hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Efeler ilçesindeki yol uygulamasında da "basit yaralama" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. de (29) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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