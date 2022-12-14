Aydın’daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesi'ndeki Serçeköy Mahallesi’nde şüphe üzerine H.T'nin üst aramasını yaptı. Şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Nazilli ilçesindeki Mergen Çayı civarında devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan Y.Y’nin (23) aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemi sürüyor.

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