AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 47 liradan, en yüksek 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|47,00
|90,00
|Natürel ham zeytinyağı
|66,19
|66,19
|Sızma zeytinyağı
|85,00
|85,00
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