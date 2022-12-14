Germencik'te "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde ilkokul öğrencileri "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği kapsamında yerel kıyafetlerle sunum yaptı.

Çamköy İlkokulunun 2 ve 3. sınıf öğrencileri, giydikleri yöresel kıyafetlerle davetlilere yeril ürünlerden ikramda bulundu.

Büyük ilgi gören etkinliğe katılan Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, yerli malı kullanmanın önemine vurgu yaptı.

Gülenç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, yerli malı sergisini gezip anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

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