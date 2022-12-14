Ceyhan ve Söke ticaret borsaları kardeşlik protokolü imzaladı

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AYDIN (AA) - Söke ve Ceyhan ticaret borsaları arasında kardeş borsa protokolü imzalandı.

Söke Ticaret Borsasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Adana Ticaret Borsası'ndan sonra ikinci kardeş borsa protokolünü de Ceyhan ile imzaladıklarını belirtti.



Sağel, "Birlikten kuvvet doğar. Dileriz ki borsalarımız arasında ekonomik ve insani ilişkileri güçlendirme, hizmet ve kalite anlayışını paylaşma amacıyla girdiğimiz bu yol başarıyla amacına ulaşır." dedi.

Ceyhan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydar da borsa olarak kendi bölgelerinde ikinci, Türkiye sıralamasında da 16. sırada yer aldıklarını belirterek, işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Protokolle iki borsa arasında karşılıklı bilgi alışverişi sağlanacağı, ortak projeler üretileceği, düzenlenen eğitimlerden ise karşılıklı faydalanma olanakları sağlanacağı ifade edildi.





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