Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına karşı sürdürdüğü çalışma kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı.

Operasyonda R.Ç. (33) ile M.E. (32) gözaltına alındı.

Evdeki aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.