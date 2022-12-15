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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da firari hükümlü yakalandı

AA

Aydın’da firari hükümlü yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsabeyli Mahallesi’nde devriye esnasında şüphe üzerine K.K'yi (33) durdurdu.

Yapılan incelemede K.K'nin 8 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

K.K. işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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