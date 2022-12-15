Aydın’da firari hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsabeyli Mahallesi’nde devriye esnasında şüphe üzerine K.K'yi (33) durdurdu.

Yapılan incelemede K.K'nin 8 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

K.K. işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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