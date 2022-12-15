Aydın’da hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde iki evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kızılcapınar Mahallesi'ndeki iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırmalar kapsamında ekipler, şüphelinin H.I. (23) olduğunu tespit etti.

H.I, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin üst aramasından çalıntı iki cep telefonu da ele geçirildi.

H.I. işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.













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