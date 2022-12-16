Aydın'da 18. yüzyıla ait el dokuması örtüler ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde durdurulan bir araçta 18. yüzyıla ait el dokuması örtüler bulundu, 4 kişi gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma kapsamında, Kuşadası-Söke kara yolunda şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Aramalarda bir araçta 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen el işlemesi 19 örtü bulundu. Kabe örtüsü tasarımlarıyla, altın işleme kullanılarak dokunduğu değerlendirilen örtüler, incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan S.A, Ö.E, A.Ç. ve H.Y'nin işlemleri sürüyor.





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