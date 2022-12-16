Çine'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Fevzipaşa Sevim Kalkan İlkokulu'nda öğrencilere israf etmeme ve tutumlu olmayı aşılamak amacıyla "Tutumlu Yaşayalım Papara Yapalım" etkinliği yapıldı.

Okul Müdürü Kamil Kılcı etkinlikte yaptığı konuşmada günde bin 500 ton, yılda 542 bin ton ekmek israfı yapıldığını söyledi.

Etkinlik kapsamında velilerden evlerindeki yenilebilir durumdaki bayat ekmekleri göndermelerini istediklerini anlatan Kılcı, "Ekmekleri öğretmen arkadaşlarımızla küçük parçalara ayırdık. Soğan, yağ gibi malzemelerle kavurduktan sonra papara hazırlandı. Hazırlanan papara ile öğrencilerin dikkatini çekmek ve israfın önüne geçmek amaçlı tek tek sınıfları gezerek öğrencilere anlattık. İkram ettik." diye konuştu.

Kılcı, öğrencilerin "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında düzenlenen "Tutumlu Yaşayalım, Papara Yapalım" etkinliğiyle papara yemeğiyle tanışmış olduğunu da sözlerine ekledi.









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