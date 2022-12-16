Germencik'te budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

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AYDIN (AA) - Germencik Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ağaç budama işleminden elde ettiği ağaç dallarını paketleyerek ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtıyor.

Mursallı Mahallesi’nde süren kış bakımı çerçevesinde ekipler kuru ağaçlar ve can güvenliğine tehdit oluşturan dallar için budama işlemi yapıyor.

Budama işleminden elde edilen ağaç dalları da ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtılıyor. Gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ağaçların yakmaya uygun hale getirilip paketlendikten sonra araçlara yüklenerek ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edildiğini söyledi.

​​​​​​​Öndeş, uygulama ile hem budama işleminden elde edilen odunların israf edilmeyerek ekonomiye kazandırıldığını hem de ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

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