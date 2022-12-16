Aydın'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüs ve evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüs ve evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırmalar kapsamında ekipler, hırsızlık yapan şüphelilerin C.Ç, İ.K, H.D. ve S.B. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin hoparlör, saat ve televizyon çaldığı belirlendi.

Gözaltına alınan C.Ç, İ.K, H.D. ve S.B. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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