Aydın'da deve güreşi festivali yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde Geleneksel Hacıaliobası Deve Güreşleri Festivali, yapıldı.

Hacıaliobası Mahallesi'ndeki güreş alanındaki organizasyonu İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz'un da aralarında bulunduğu çok sayıda güreşsever izledi.

Güreşler sonunda 6 kategoride birincilere kupa verildi.

Hacıaliobası Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kayır, gazetecilere, Yörük kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Festival için çeşitli illerden 94 deve getirildiğini belirten Kayır, "Allah seneye tekrarını yapmayı nasip etsin. Festivalimize destek verenlere teşekkür ediyoruz." dedi.



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