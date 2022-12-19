Aydın'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde tır, otobüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İsmail Atıcı idaresindeki 31 AKB 137 plakalı tır, Aydın-İzmir Otoyolu'nda aynı yönde giden İsmail Hızarcı'nın kullandığı 34 FEJ 391 plakalı otobüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs ise Hüseyin Uğurlu'nun kullandığı 05 KA 494 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü Hüseyin Uğurlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Cemile Uğurlu yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.