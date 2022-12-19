AK Parti'li Erim, Cihanoğlu Kulesi ve Konağı'nda incelemelerde bulundu

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AYDIN (AA) - AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile beraberindekiler, Koçarlı ilçesinde restorasyonu yapılacak tarihi Cihanoğlu Kulesi ve Konağı'nda incelemede bulundu.

Bekir Kuvvet Erim, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ile İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürü Sibel Dönmez ile Cihanoğlu Kulesi ve Konağı'nı gezdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Erim, kulenin ve çevresindeki yapılarla ilgili kamulaştırmanın yapıldığını ve projelerin hazırlandığını söyledi.

Cihanoğlu Kulesi ve Konağı'nı turizme kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Erim, tarihi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktaracaklarını sözlerine ekledi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise kamulaştırma ve tüm işlemleri 2 yıl gibi kısa bir sürede hallettiklerini belirterek, "Hangar, konaklama ve savunma alanları ile ilgili projeye, 5 bin metrekarelik pazar yerini de dahil ettik. Yaklaşık 10 bin metrekare alanı turizme kazandırılarak, tarihimizi orijinal haliyle gelecek kuşaklara aktaracağız. Buraya entegre olarak çay, çorba, kafe, otopark ve çocuk oyun alanları yapacağız. İnşallah 2023 yılı içerisinde proje başlar, ihaleleri yapılır, 2024-2025 yılı içerisinde de milletin hizmetine ve kullanımına açılır." ifadelerini kullandı.







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