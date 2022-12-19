MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, Aydın Denizli Otoyolu’nda incelemelerde bulundu

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AYDIN (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yapımı devam eden ve yüzde 55’i tamamlanan Aydın-Denizli Otoyolunda incelemelerde bulundu.

Alıcık, Kuyucak’ta bulunan Karapınar şantiyesini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alarak yüzde 55'i tamamlanan yolda sürüş yaptı.

Alıcık, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada devletimizin büyüklüğünü gördük. Yolun son halini görme fırsatı bulduk. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devletimizin var olması noktasında çok mücadele etmemiz lazım. Çok çalışmamız gerekiyor. Bu eserlerin devam etmesi için Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı kazanacak." dedi.

Yapımına 2020 yılında başlanan ve yaklaşık 1 milyar 100 milyon avroya mal olacak yol, 140 kilometre ana, 23 kilometre de bağlantı yollarından oluşuyor.

Yolda, 19 viyadük, 100 köprülü kavşak, 74 altgeçit ve 5 otoyol hizmet tesisi yer alacak. Projenin tamamlamasıyla ortalama 2 saat süren ulaşımın yarı yarıya düşeceği öğrenildi.

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