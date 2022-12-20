AK Partili Savaş, Aydın Ticaret Borsasını ziyaret etti

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AYDIN (AA) - AK Parti Aydın Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT) Başkanı Mustafa Savaş, Aydın Ticaret Borsası yönetimini ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre Savaş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve beraberindeki heyetle yeniden başkan seçilen borsanın yönetim kurulu başkanı Fevzi Çondur ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çondur, yeni hizmet döneminde Aydın Ticaret Borsasının gerçekleştirecek olduğu projeler ve Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş'nin mevcut durumu hakkında Savaş'ı bilgilendirdi.

Ziyaretin ardından Çondur, Savaş'a ziyaret anısına plaket takdim etti.





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