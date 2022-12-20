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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen S.C.K'nin evine operasyon düzenledi.

Adresteki aramalarda, 60 gram eroin, 9 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1850 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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