Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen S.C.K'nin evine operasyon düzenledi.

Adresteki aramalarda, 60 gram eroin, 9 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1850 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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