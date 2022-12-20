Aydın'da 88 yaşına giren kadın, doğum günü sürprizini gözyaşlarıyla karşıladı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde kaymakamlık görevlilerince sürpriz doğum günü kutlaması yapılan 88 yaşındaki kadın, mutluluktan gözyaşı döktü.

İncirliova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, Sınırteke Mahallesi'nde yalnız yaşayan Suzan Yerdan'ın doğum günü olduğunu öğrendi.

Yerdan için pasta yaptıran ekipler, 88 yaşına giren kadına sürpriz yaparak evine gitti.

Ekipleri doğum günü pastasıyla karşısında gören Yerdan, gözyaşı döktü, mumları üfleyerek söndürdü.

Sürpriz karşısında şaşıran Yerdan, "Bu nereden çıktı. Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Nereden aklınıza geldi. Ahiretiniz açık olsun. Ellerinize kollarınıza kuvvet versin güzel Allah'ım. Sağ olun." ifadelerini kullandı.

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