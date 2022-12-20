Aydın'da bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Burhan Soydan (28), "kız isteme" nedeniyle husumetli olduğu ailenin Hisar Mahallesi'nde yaşadığı evin sokağına gitti.

Burada çıkan tartışmada Soydan, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Soydan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

R.T. (16) , bölgede inceleme yapan polise, kendisinin ateş ettiğini söyledi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, ateş edenin R.T. değil, V.Ö. (34) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan R.T ve V.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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