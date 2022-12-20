Aydın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



S.K. yönetimindeki 09 HN 394 plakalı otomobil ile K.R'nin kullandığı 09 ACG 213 plakalı hafif ticari araç, Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücülerden K.R. ile otomobilde bulunan G.K. yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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