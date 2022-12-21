Aydın Valisi Aksoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği eserleri belirledi.

Vali Aksoy, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası" fotoğraflarına oy verdi.

Tüm kategorilerdeki fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu belirten Aksoy, seçim yaparken zorlandığını söyledi.

Vali Aksoy, "Anadolu Ajansı sadece ülkemizde değil yurt dışında da çok başarılı ve önemli işlere imza atıyor. Buradaki fotoğraflara da bakınca yine harika işler çıkarıldığını görüyoruz. Bu anlamda emek veren tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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