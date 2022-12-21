Germencik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

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AYDIN (AA) - Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de N.Y ve A.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde 15,41 gram metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi.



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