Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında Aydın kestanesinin kilogramı en düşük 39,60 liradan, en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Siyah salamura zeytin 15,83 34,64 Naturel ham zeytinyağı 66,30 75,00 Aydın kestanesi 39,60 40,00





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