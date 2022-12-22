Aydın Ticaret Borsası

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında Aydın kestanesinin kilogramı en düşük 39,60 liradan, en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Siyah salamura zeytin
|15,83
|34,64
|Naturel ham zeytinyağı
|66,30
|75,00
|Aydın kestanesi
|39,60
|40,00
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