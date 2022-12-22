Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osman Yozgatlı Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresi 3 gün takibe alan ekipler, şüphelilerin 11 kişiye uyuşturucu sattığını belirledi.

Eve düzenlenen operasyonda şüpheliler K.C.T, D.K. ve B.A. gözaltına alındı.

Yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 156 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.C.T. ve D.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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