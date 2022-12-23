Bakan Varank, Aydın'da "8. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni"nde konuştu:

AYDIN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nı düzenledikleri toplantıya davet etmelerine rağmen gelmediğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları televizyona çıkıp diyorlar ki 'bizi davet etmiyorlar', bu tip cümleler sarf ediyorlar. En son İmamoğlu dedi ki 'beni Togg'un fabrika törenine davet etmediler, etselerdi giderdim' Bir kere Togg'un töreni Bursa'da oldu. İstanbul'la bir ilişkisi yok ama bak biz belediye başkanlarını çağırıyoruz, gelmiyorlar. Sayın İmamoğlu'nu İstanbul'da kalkınma ajanslarının programlarına davet ediyorum gelmiyor. Demek ki biraz dürüst ve samimi olmak lazım." dedi.

Varank, Aydın Ticaret Odası'nda düzenlenen "8. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni"nde, 2014 yılından bu yana düzenledikleri etkinlikte bu yıl daha yüksek katılımla daha güçlü bir şekilde yola devam ettiklerini, proje ödülleri için bu sene 55 ilden 593 proje başvurusu aldıklarını hatırlattı.

Otomotivden savunmaya, gıdadan tekstile, farklı sektörlerde geri dönüşüm, enerji verimliliği, temiz üretim, yüksek verimli ve hassasiyetli cihaz geliştirme, süreç iyileştirme konularında ilham verici projelerin geldiğini aktaran Varank, 8 kategoride 24 farklı ödül vereceklerini vurguladı.

Verimliliği ve rekabetçi üretimi merkeze alan, dijital ve yeşil dönüşümü önceleyen tüm girişimcilere azami destek sunmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Nitekim hem kalkınma planımızın hem de 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizin odağına verimliliği koyduk. Son 20 yılda planlı sanayi altyapılarından iş ve yatırım ortamına, AR-GE ve teknoloji ekosisteminden insan kaynağına, KOBİ'ler ve girişimcilikten bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda akılcı ve etkin politikalar uyguladık. Yeni yatırımlar ve desteklerle sanayinin dijital dönüşümünü teşvik etmeye çalışıyoruz. AB'nin 7,5 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı'na 2023 yılı itibarıyla Türkiye de dahil oluyor. Böylece işletme ve araştırmacılarımızın kurulacak inovasyon merkezleri, süper bilgisayarlar gibi dijital altyapılardan faydalanmalarını sağlayacağız."

- Modern fabrikalar...

Dijital dönüşüm sürecinin sadece akıllı cihazları satın alıp üretim hatlarına entegre etmekten ibaret olmadığına dikkati çeken Varank, KOBİ'lerin bu noktada ciddi danışmanlık desteğine ihtiyaç duyduklarını, bu amaçla Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin'de modern fabrikalar kurduklarını, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Malatya, Samsun ve Trabzon'da da yeni modern fabrikaların kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Modern fabrikaları ilk uygulamaya başladıklarında herkesin kafasında soru işaretleri olduğuna işaret eden Varank, şöyle devam etti:

"Başarılı olacak mı? Yalın üretimi firmalarımıza öğretebilecek miyiz? Getirileri ne olacak? En başarılı örneklerinden bir tanesini biz Ankara'da yaşıyoruz. Ben bakan olarak emin olun çok sorguladım bu projeyi. Gerçekten netice alabilecek miyiz? Firmalarımız hiçbir yatırım yapmadan gerçekten verimliliklerini artırabilecekler mi? Evet bugün geldiğimiz noktada diyoruz ki firmalarımız sadece danışmanlık alarak, sadece süreçlerini yalınlaştırarak çok ciddi verimlilik artışı üretebiliyorlar. Örneğin bir elektrikli değirmen makinesini 100 tane üreten fabrikamız sadece süreçleri yalınlaştırıp, gerekli danışmanlığı alıp aynı personelle, aynı girdileri kullanarak 120 tane üretmeye başlıyor. Çok ciddi verimlilik artışları var. Modern fabrikalar ülkemizde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Aydın'daki firmalarımızı da bu modern fabrikalardan yararlanmaya davet ediyoruz."

Varank, artan enerji fiyatları ve enerji tüketiminin çevreye etkileri dikkate alındığında enerji verimliliğinin rekabetin en önemli belirleyicisi olduğunu ifade etti.

Üretimin, enerji başta olmak üzere kaynakların verimli kullanıldığı, israfın en aza indiği, atıkların geri kazanıldığı, karbon ayak izinin olmadığı bir yapıya dönüşmesi gerektiğine dikkati çeken Varank, "Malumunuz ülkemizde net elektrik tüketiminin neredeyse yarısı sanayi sektörüne ait. Bu doğrultuda bizde kısa adı TEVMOT olan KOBİ'lerde enerji verimli motorların teşvik edilmesi projesiyle önemli bir çalışma başlattık. Pilot olarak belirlediğimiz 7 OSB'de faaliyet gösteren 43 KOBİ'mizin kullandığı 363 verimsiz motoru yeni nesil verimli motorlarla değiştirdik. Bu sayede 1500 megavat saatlik elektrik tasarrufu sağladık. 685 ton karbon eş değer emisyon azaltımı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Varank, Türkiye genelindeki 26 kalkınma ajansında firmaların temiz üretim, enerji verimliliği, yalın üretim ve yenilenebilir enerji alanındaki projelerine şimdiye kadar yaklaşık 120 milyon lira kaynak aktardıklarını vurguladı.

TÜBİTAK aracılığıyla sanayinin, akademinin ve kamu kurumlarının enerji ve kaynak verimliliği alanındaki yaklaşık 2400 projesine 2,3 milyar lira destek verdiklerini anlatan Varank, sanayicilerin kendi enerjilerini üretmeleri için yaptıkları rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarını bölgesel teşvik kapsamına aldıklarını, işletmelerin güneş paneli veya rüzgar gülü dikmeleriyle 4. bölge teşviklerinden faydalanabildiklerini, şubat ayından beri şu anda 3 bin megavatlık enerji yatırımı yapmak üzere şirketlerin teşvik başvurusu olduğunu kaydetti.

- "Destek ve teşviklerin etkilerini analiz ediyoruz"

AB eş finansmanıyla destekledikleri rekabetçi sektörler programı kapsamında verimlilik temalı 9 projeye yaklaşık 63 milyon avro kaynak ayırdıklarını ifade eden Bakan Varank, bu sayede imalat sanayi, alüminyum, tekstil, beyaz eşya, mobilya, makina, otomotiv ve enerji sektörlerinin dijital dönüşümü için ortak araştırma merkezleri, ortak kullanım atölyeleri inşa ettiklerini aktardı.

En büyük ticaret ortağı olan AB'deki gelişmeleri de Türkiye olarak yakından takip ettiklerini vurgulayan Varank, sanayinin rekabetçiliğini koruyabilmek için Türkiye'yi Avrupa yeşil mutabakatına ve karbon nötr hedefine hazırladıklarını, Dünya Bankası ile yürüttüklerin 250 milyon avroluk finansman programıyla 54 OSB bölgesinin yeşil dönüşümünü destekleyeceklerini, ilk ihalelerin de bu ay içerisinde yapılacağını anımsattı.

Varank, ülke olarak çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Sadece destek vermekle kalmadıklarını ekosistemi bilimsel verilerle de yakından takip ettiklerini belirten Varank, şöyle konuştu:

"Tabii kendimizi de layüsel görmüyoruz. Biz yaptığımız işlerde başarılı mıyız, doğru mu yapıyoruz, kendimizi de check ediyoruz, kendimizi de kontrol ediyoruz. Bize emanet edilen bütçemizin etkin ve verimli kullanımını sağlamak üzere bakanlık olarak verdiğimiz destek ve teşviklerin etkilerini analiz ediyoruz. Gerekiyorsa bu programlarla ilgili iyileştirmeler yapıyoruz. 2022 yılı içerisinde bu alana dönük tam 12 rapor hazırlayarak kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaştık."

Dün İzmir'de 9. AR-GE ve Tasarım Merkezleriyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde endeks çalışmalarının 2021 yılı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz birileri teknolojiyi öğrenmeye New York'a, Londra'ya gidiyor. Biz dedik ki teknoloji öğrenmek için inovasyonu takip etmek için dünyada neler oluyor, bunları görmek için New York'a Londra'ya gitmeye gerek yok. Biz dedik İzmir'e götürelim bunları, Aydın'a götürelim, herkesle paylaşalım. İzmir'de dün Büyükşehir Belediye Başkanı'nı toplantımıza davet ettik, gelmedi. Özlem Hanım'ı bugün davet ettik; ki benim kendisiyle hukukum geçmişe dayanır; bugün kendisi de gelmedi. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları televizyona çıkıp diyorlar ki 'bizi davet etmiyorlar', bu tip cümleler sarf ediyorlar. En son İmamoğlu dedi ki 'beni Togg'un fabrika törenine davet etmediler, etselerdi giderdim' Bir kere Togg'un töreni Bursa'da oldu. İstanbul'la bir ilişkisi yok ama bak biz belediye başkanlarını çağırıyoruz, gelmiyorlar. Sayın İmamoğlu'nu İstanbul'da kalkınma ajanslarının programlarına davet ediyorum gelmiyor. Demek ki biraz dürüst ve samimi olmak lazım."

Belediyeler ve siyasi partiler arasında teknoloji, inovasyon alanında hiçbir fark gözetmediklerini kaydeden Bakan Varank, "Biz samimiyiz, biz dürüstüz, karşımızdaki muhataplarımızdan da dürüstlük, samimiyet bekliyoruz. Onun için bu işleri siyaseten kullanmayın, utanırsınız." dedi.

- "Biz gücümüzü Türk sanayisinden alıyoruz"

Kovid-19'un dünya ekonomisindeki dengeleri değiştirdiğini, Rusya-Ukrayna savaşının da dünya ekonomisini etkilediğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Ancak her şeye rağmen son 20 yılda bizlere güven veren, dirayetli bir Türk sanayisini inşa etmeyi başardık. Biz gücümüzü Türk sanayisinden alıyoruz. Sektörel çeşitliliği sürekli zenginleşen bir sanayi altyapımız var. Güçlüyüz çünkü en zorlu koşullarda dahi üretebiliyoruz. İmalat sanayimiz son 20 senede altyapı ve üstyapıya yapmış olduğumuz yatırımlar sayesinde her türlü şoka en hızlı şekilde cevap verebiliyor. Öyle ki sanayimiz şu anda ihracatın lokomotifi konumunda, sanayi üretimimiz ekim ayında yüzde 2,4 yıllık bazdaysa yüzde 2,5 arttı. Sanayi hasılamız yılda ortalama yüzde 6,3 büyüyor. Ayrıca burada sadece miktar artışından da bahsetmiyoruz. Yapısal olarak da büyük bir dönüşümün içerisindeyiz. Yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen artış sanayimizdeki dönüşüm ve sağlıklı büyümenin nerelere geldiğini de açıkça göstermesi bakımından çok önemli."

Savunma sanayi ihracatının 4 milyar doların üzerine çıktığını ve bu alanda ilk defa ithalatın ihracatı geçtiğini hatırlatan Varank, bunların bir ülkenin gerçek kalkınmasının önemli göstergeleri olduğunu, yakalanan bu ivmeyi devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin toplam faktör verimlilik seyrine bakınca son 20 yılda sürdürülebilir bir büyüme trendi yakalandığını anlatan Varank, "Sadece son 3 yıllık dönemde ortalama yüzde 6,4'lük bir artış oranı yakaladık ve inşallah toplam faktör verimliliğini de arttırarak işte bunun gibi faaliyetlerle özellikle üreticilerimizin, sanayicilerimizin verimlilik yatırımlarını hızlandırarak burada çok daha güzel neticeleri elde etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Varank, konuşmasının ardından mikro ve küçük işletmeler, orta ölçekli işletmeler, büyük ölçekli işletmeler, AR-GE, enerji verimliliği, dijital dönüşüm, süreç iyileştirme ve kamu kategorilerinde dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Programın ardından toplu fotoğraf çekildi.

Programa, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, AK Parti MKYK Üyesi Seda Sarıbaş, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Öte yandan Bakan Varank, Aydın'daki temasları kapsamında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.



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