Aydın'da jandarmanın asayiş ve trafik denetimleri sürüyor

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AYDIN (AA) - Aydın'da, trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 64 sürücüye 52 bin 799 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik" kent genelinde uygulama gerçekleştirdi. 106 jandarma timi ile 316 personelin katıldığı uygulamalarda 6 bin 379 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.

Kural ihlali yapan sürücülere yönelik de gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 bin 208 araç kontrol edildi, 64 araç sürücüsüne de kural ihlali nedeniyle 52 bin 799 lira para cezası uygulandı, 24 araç trafikten men edildi.

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